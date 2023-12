Mercato OM : C’est confirmé pour Pape Gueye

De retour à la compétition depuis le match face à Lyon remporté par l’OM, Pape Gueye est au coeur de l’actualité marseillaise. L’Equipe confirme, après des rumeurs, qu’il pourrait prolonger !

Le retour attendu de Pape Gueye est enfin arrivé ! Suspendu pour une durée de 4 mois par la FIFA après un problème lié à son contrat avec Watford après avoir quitté Le Havre, le Sénégalais a remis les pieds au Vélodrome mercredi dernier lors de la victoire face à Lyon.

Le milieu de terrain a été acclamé par le Vélodrome à son entrée, synonyme d’une popularité folle chez les supporters. D’ailleurs, sa prolongation est au coeur de l’actualité depuis quelques jours. Après des premières rumeurs, le journal L’Equipe confirme que la direction marseillaise a entamé des discussions avec son entourage pour une prolongation alors que son contrat se termine en juin prochain.

« On découvre un autre Pape Gueye, il travaille plus dur »

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé est confiant pour la suite de la carrière de Pape Gueye : « Il commence à ressentir mieux son corps, il découvre des qualités qu’il ne soupçonnait pas. Cette période d’introspection l’a aidé à se recentrer sur ses priorités, la suite qu’il voulait donner à sa carrière. Tout se fait petit à petit. Il prend du volume, de la confiance. Il va devenir le joueur que tout le monde attend », a-t-il confié à La Provence.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain considère que son passage à Séville l’a aidé à développer ses qualités : « Depuis son passage à Séville, on découvre un autre Pape. Il travaille encore plus dur. Il est encore plus exigeant envers lui-même. Il a retrouvé de la confiance. Il a eu la chance d’évoluer à plusieurs postes, au milieu de terrain, relayeur ou récupérateur, et parfois même en défense centrale. Il revient à Marseille fort de ce bagage technique et tactique.»