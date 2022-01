Pablo Longoria l’a confié ce vendredi en marge de la présentation de Cédric Bakambu, l’OM n’a pas de marge lors de ce mercato. Le club ne pourra donc recruter que des joueurs libres ou en prêt et surtout au préalable faire baisser la masse salariale…

Alors que Pablo Longoria a expliqué ce vendredi que la priorité était de recruter un attaquant polyvalent, ce qui est fait avec l’arrivée de Bakambu, Jorge Sampaoli aimerait lui deux renforts défensifs.

Le joueur d’Arsenal Kolasinac pourrait résilier ses six derniers mois de contrat avec Arsenal pour rejoindre l’OM et venir concurrencer Luan Peres. Mais selon RMC, la priorité du coach olympien est de recruter Nicolás Tagliafico, le latéral gauche de l’Ajax qu’il connait bien. Problème, l’OM ne peut proposer qu’un prêt avec OA, alors que l’Ajac veut du cash comme l’a confié le média Secta Deportiva.

L’OM ne peut pas s’offrir Nicolás Tagliafico

« L’entraîneur argentin (Jorge Sampaoli) a appelé Nicolás Tagliafico pour tenter de le convaincre de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club français a proposé un prêt avec option d’achat, mais l’Ajax souhaite la vente séche. » Secta Deportiva – source : Twiiter (14/01/2022)

🇫🇷🔁🔥 ¡LO QUIERE JORGE SAMPAOLI PARA EL OLYMPIQUE! El entrenador argentino llamó a Nicolás Tagliafico para intentar convencerlo de que vaya al Olympique de Marsella. El conjunto francés ofertó un préstamo con opción de compra, pero el #Ajax quiere venta directa.#OM pic.twitter.com/eiLSaG3dDL — Secta Deportiva (@SectaDeporOk) January 14, 2022



Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a évoqué les dessous de ce dossier complexe sur lequel l’OM a déjà travaillé.

« Il y a un nom qui revient depuis quelques jours et que j’ai pu vérifier, c’est celui de Nicolás Tagliafico. Là on est quand même sur un joueur de renom qui évolue à l’Ajax Amsterdam, international Argentin que Sampaoli a eu sous ses ordres en sélection notamment lors de la coupe du monde en Russie. C’est en gros le coup de cœur de Sampaoli. Il a clairement dit à Pablo Longoria, »moi je veux Tagliafico, j’adore ce joueur il faut faire le maximum pour l’avoir ! » Les dirigeants marseillais ont essayé mais c’est un dossier qui est très compliqué. Le joueur est en fin de contrat en juin 2023, Il n’est pas forcément titulaire indiscutable cette saison dans cette équipe de l’Ajax qui est séduisante et qui est en huitième de finale de la Ligue des champions. Il y a eu une approche de l’OM qui ne peut proposer pour le moment qu’un prêt avec option d’achat, ça parait délicat, mais l’OM n’a pas du tout les moyens de faire un transfert sec cet hiver. On m’a aussi confié que Tagliafico n’est pas contre le fait de changer d’air. En tout cas, c’est vraiment un nom qui a été coché par Sampaoli. » Florent Germain – Source RMC Sport