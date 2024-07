Mercato OM : C’est presque fait avec cet international algérien !

Annoncé sur le départ depuis ses différentes prises de parole, l’avenir de Jonathan Clauss à l’OM reste incertain. D’autant que le club olympien serait proche de faire signer l’ancien niçois Youcef Atal à son poste.

Selon RMC le dossier est bien engagé. « Les négociations avancent bien entre l’OM et Youcef Atal. L’international algérien est libre, après un bref passage à l’Adana Demirspor en Turquie, et pourrait donc rapidement rejoindre Marseille. Il reste encore des détails à régler mais les discussions vont dans le bon sens. » Une arrivée qui pourrait confirmer le départ annoncé de Jonathan Clauss à un an de la fin de son contrat.

Youcef Atal, tout proche de signer ?

Jonathan Clauss aura connu une saison compliquée à l’OM. Entre ses blessures et son attitude souvent pointée du doigt par les supporters, le joueur avait même confié à la suite d’un match avec l’équipe de France qu’un départ était envisageable. Lui qui rêvait de participer à une compétition internationale avec son pays dispute actuellement l’Euro, même s’il n’a encore disputé aucune minute.

Chambré par les supporters ?

Le joueur avait longtemps été la cible des supporters de l’OM pour son attitude sur le terrain, qui lui reprochaient de s’économiser au profit de l’équipe de France. La sortie médiatique de Medhi Benatia avait remis de l’huile sur le feu. N’ayant disputé aucune minute à l’Euro certains supporters se sont amusés de sa situation sur les réseaux sociaux.

Un super but à l’entraînement

En manque de temps de jeu dans la compétition, le joueur se console sur les terrains d’entraînements. L’équipe de France, qui prépare son match de vendredi face au Portugal, s’est affronté lors d’un mini match opposant les joueur entre eux. L’occasion pour Clauss de signer un joli but d’une talonnade, en toute fin de séance. De quoi lui permettre de retrouver des sensations balle au pied.