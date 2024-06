Mercato OM: c’est tendu entre Conceiçāo et le FC Porto !

Sergio Conceiçāo est désormais la priorité de l’Olympique de Marseille. Ses relations avec André Villas-Boas virent à une guerre ouverte. Le technicien portugais se sent trahi tandis que son président envisage de le sanctionner disciplinairement.

La séparation devait se passer en douceur, une clause permettant au FC Porto de se séparer de Sergio Conceição à moindre frais. Toutefois, en apprenant que son adjoint Vitor Bruno envisageait de lui succéder, le coach portugais s’est senti trahi. Il serait désormais prêt à aller au bras de fer.

Sérgio Conceição sente-se traído pelo adjunto Vítor Bruno e pelo FC Porto, mas continua disponível para sair do clube de uma forma amigável, e sem receber nem mais um euro. ⚽#sergioconceiçao #fcporto pic.twitter.com/Aw8oWpj4fX — maisfutebol (@maisfutebol) May 31, 2024

Un communiqué du FC Porto

Hier soir, le FC Porto a publié un communiqué pour prévenir d’éventuelles sanctions : « Ayant pris connaissance des interviews et des déclarations faites par certains employés du Club, membres du staff technique de son équipe principale de football, publiées aujourd’hui dans divers médias, il a déjà été donné des instructions internes pour que les procédures visant à évaluer leur pertinence disciplinaire commencent. En effet, cela peut impliquer, entre autres, une violation des devoirs de politesse, de respect et de loyauté envers l’Employeur, mais aussi envers les autres travailleurs, compte tenu notamment du contenu potentiellement préjudiciable à la dignité personnelle et professionnelle des professionnels du Groupe, mettant en péril le bon fonctionnement de l’organisation. »

Comunicado 🔵⚪️ Em causa declarações de funcionários com eventual relevância disciplinar 👉 https://t.co/p9Pyy8VvtP#FCPorto pic.twitter.com/8mHyU8lT9m — FC Porto (@FCPorto) May 31, 2024

« Sergio Conceição n’a trahi personne »

« Sergio Conceição n’a trahi personne, Sérgio Conceição a toujours été très direct, très frontal, il nous a toujours très bien traité, il a toujours pensé à nous, a affirmé son adjoint Siramana Dembélé. Quand nous étions à Nantes et quand nous devions venir au FC Porto, il a exigé que les assistants aient le même salaire et il a baissé son salaire pour nous permettre d’avoir cela. (…) Pour ma part et le reste de l’équipe technique, Sérgio Conceição a toujours été très clair, toujours très sincère et a toujours, tt lorsqu’il s’agissait de contrats, c’était toujours pareil. Il s’agissait toujours de régler les choses d’abord et ensuite, avec la parole des gens qui dirigeaient le club, nous avons toujours suivi Sérgio. Cette fois, il a fait la même procédure, mais cette fois cela n’a pas été fait, parce que Pinto da Costa n’a pas gagné les élections… »