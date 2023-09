Mercato OM : Cet ancien coach voulait revenir sur le banc !

Après la démission de Marcelino, les CV se sont multipliés à l’Olympique de Marseille. D’après Eric Di Meco, un ancien coach aurait été ravis de reprendre son poste !

L’Olympique de Marseille a vu Marcelino quitter le club la semaine dernière. Le coach espagnol a été remplacé en intérim par Pancho Abardonado mais ce mercredi, le club a officialisé l’arrivée de Gennaro Gattuso.

Sampaoli voulait revenir

Sur RMC, Eric Di Meco a été invité à réagir à la récente nomination de l’entraîneur italien. Pour l’ancien joueur de l’OM, ce n’est pas vraiment le choix qu’il aurait fait. En plus de cela, il a glissé quelques informations sur Igor Tudor et Sampaoli !

« Je ne connais pas l’entraîneur Gattuso, mais il n’a pas fait de grands exploits à Naples et à Milan, je laisse la chance au produit. Le départ de Marcelino était rapide, il était déjà en Espagne que la réunion n’était pas finie. Gattuso a dit oui tout de suite et a rappliqué tout de suite. Bienvenue Gennaro (…) Contrairement à ce qu’on a dit, il y avait beaucoup d’entraîneurs qui étaient prêts à venir et qui avaient dit oui, affirme l’ancien joueur de l’OM sur RMC. Les coachs n’avaient pas peur du contexte marseillais (…) Il y a des anciens entraîneurs qui sont passés à l’OM qui voulaient revenir alors qu’on nous a dit qu’ils étaient partis à cause des supporters. Sur les deux derniers, Tudor et Sampaoli, l’un a été contacté et l’autre voulait revenir. Sampaoli serait venu à pieds en plus »

Gattuso « convient parfaitement au projet de l’OM »

Lors d’un entretien accordé à RMC, Loïck Landre, qui a été joueur sous les ordres de Gattuso en 2017 à Pise, donne son avis sur le jeu proposé par le nouveau coach de l’OM et son adaptation au club olympien. « Il ne veut pas encaisser de but. Dès que je suis arrivé en Italie, j’ai compris que je ne pouvais plus faire certaines choses. Par exemple, sortir pour aller récupérer des ballons. Non, non, là c’est vraiment un bloc équipe avec une défense à quatre et on ne fait pas n’importe quoi. On laissait peu d’espaces. Concernant le système, nous étions déjà dans une défense à quatre, en 4-3-3 ou en 4-5-1 suivant les phases. (…) Je pense qu’il convient parfaitement au projet de l’OM. Marseille est un club de passionnés : si ça prend bien dès les premiers matches, ils pourront faire une belle saison. J’espère pour eux que ça va prendre très rapidement, surtout que le contexte marseillais en ce moment est difficile, qu’ils sont déjà dans une crise. »