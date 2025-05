OM : Medhi Benatia annonce la couleur pour la saison prochaine !

Maintenant que la saison 2024-2025 de l’OM a touché à sa fin, tous les regards sont désormais portés sur l’année prochaine avec la Ligue des Champions. Récemment, Medhi Benatia a annoncé les objectifs du club en vue des compétitions que jouera l’OM après cet été.

Pablo Longoria et Medhi Benatia vont avoir du boulot pour cet été ! Qualifié en Ligue des Champions à une journée de la fin et après avoir fini deuxième de Ligue 1 au bout du suspens également, la volonté du club est de se renforcer en vue des échéances à venir. Pour cela, un grand ménage est attendu sur la Canebière ainsi que de nombreuses arrivées afin de renforcer l’effectif.

Avec plus de matchs à jouer qui demanderont sûrement plus d’intensité, il est important que tous les postes soient doublés et que certains secteurs soient renforcés. Et si certaines incertitudes règnent encore au niveau de la présence, ou non, de Roberto De Zerbi sur le banc olympien l’an prochain, la tendance reste à l’équilibre et la durabilité pour l’entraîneur engagé dans un projet de trois ans.

Medhi Benatia clair sur les objectifs de l’OM en Ligue des Champions !

Avec les huit matchs de Ligue des Champions minimum à venir, en plus de ceux de championnat et de coupe de France, Medhi Benatia s’est clairement exprimé sur les attentes du club envers son équipe. Invité au micro de RMC, le bras droit de Longoria a assumé la volonté de faire un beau parcours en C1. « Le risque serait de se concentrer exclusivement sur la Ligue des Champions. Ton pain quotidien, c’est le championnat. Une qualification en ligue des Champions et le top 24 (et donc les barrages de C1 au minimum), c’est quelque chose qu’on doit aller chercher ».

L’objectif est donc clair : se qualifier dans les 24 sans pour autant délaisser le championnat, crucial pour jouer la coupe d’Europe chaque année. Des attentes qui ne semble pas irréalisable pour l’OM au vu de la saison prometteuse proposée par le club, bien que perfectible. De gros chantiers seront cependant attendus en défense notamment, là où l’OM a souvent eu des difficultés cette année.