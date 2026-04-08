Mercato OM : cette recrue hivernale interroge…

Recruté lors du mercato d’hiver pour renforcer le milieu, Tochukwu Nnadi peine à exister sous le maillot de l’OM. Très peu utilisé depuis son arrivée, le Nigérian interroge sur la stratégie sportive du club phocéen.

Un temps de jeu quasi inexistant pour Nnadi

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Arrivé cet hiver en provenance de Belgique, Tochukwu Nnadi faisait partie des paris tentés par l’OM pour densifier son entrejeu. Dans un contexte où le club cherchait à se renforcer en Ligue 1, la direction sportive, incarnée notamment par Medhi Benatia, avait opté pour un mélange de profils, entre expérience et jeunesse.

Mais plusieurs semaines après son arrivée, le constat est clair : le milieu de terrain de 22 ans n’a quasiment pas été utilisé. Il a dû attendre trois rencontres avant d’intégrer le groupe, preuve d’une adaptation progressive. Depuis, sa présence reste très marginale.

En cinq matchs dans l’effectif, Tochukwu Nnadi n’est entré en jeu qu’à trois reprises, pour un total de 26 minutes disputées. Un chiffre particulièrement faible pour un joueur recruté en cours de saison afin d’apporter des solutions immédiates.

Une gestion sportive qui interroge à l’OM

Ce faible temps de jeu pose question sur la stratégie de l’OM. Dans un secteur où évoluent également des profils plus expérimentés comme Himad Abdelli ou Quinten Timber, la concurrence est réelle, mais elle n’explique pas totalement l’absence quasi totale du Nigérian.

Le choix de ne pas utiliser davantage Tochukwu Nnadi peut s’expliquer par plusieurs facteurs factuels : adaptation au rythme de la Ligue 1, intégration tactique ou hiérarchie déjà établie dans l’effectif. Toutefois, aucune communication officielle du club ne permet, à ce stade, de clarifier pleinement sa situation.

Dans une saison où chaque point compte pour l’OM, la gestion de ce type de recrue interroge sur l’optimisation des ressources disponibles. Pour l’instant, Tochukwu Nnadi reste un joueur de rotation très limité, loin du rôle que peut laisser imaginer un recrutement hivernal.