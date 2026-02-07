OM : Abdelli sur le banc face au PSG ?

Recruté lors du mercato hivernal, Himad Abdelli monte progressivement en puissance à l’Olympique de Marseille, mais son état de forme ne devrait pas encore lui permettre de débuter le choc face au PSG dimanche soir en Ligue 1. Le milieu algérien, absent des terrains depuis près d’un mois, poursuit une reprise encadrée au centre Robert-Louis-Dreyfus.

Une reprise progressive après un mois sans compétition

Arrivé à l’Olympique de Marseille à la fin du mercato d’hiver, Himad Abdelli doit encore combler un déficit de rythme. Le milieu de terrain n’a plus disputé la moindre rencontre officielle depuis le 10 janvier, date du quart de finale de la CAN perdu par l’Algérie face au Nigeria (0-2). Un contexte qui impose prudence et gestion individualisée de la charge de travail.

Ce vendredi matin, plusieurs joueurs marseillais sont ainsi restés aux soins à la Commanderie. Après la séance collective, Roberto De Zerbi a expliqué cette adaptation du programme : « Beaucoup de joueurs ont eu grosse charge de travail hier et avant-hier. Ceux qui étaient avec moi aujourd’hui ont fait de la récupération. » Himad Abdelli faisait partie du groupe présent sur le terrain, signe d’un retour progressif dans la rotation.

Une option crédible mais pas encore titulaire

🗣️ “Aguerd n’est pas à 100%”#DeZerbi : “#Aguerd n’est pas à 100%, Abdelli a travaillé un peu aussi. Ceux que vous avez vu avec moi ces derniers jours avaient fait une récupération. Il n’y a pas de soucis.” #OM #PSGOM pic.twitter.com/MKiN9CUtO0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 6, 2026

Souvent aperçu aux côtés de son compatriote Amine Gouiri, le milieu algérien retrouve peu à peu des sensations. Pour autant, selon les informations de L’Équipe, il apparaît peu probable de le voir débuter dimanche soir face au Paris Saint-Germain, dans un Classique à haute intensité.

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, doit composer avec un entrejeu profondément remanié cet hiver. Dans ce contexte, Himad Abdelli est attendu comme un profil technique capable d’apporter créativité et justesse entre les lignes, mais son intégration devrait se faire par étapes.

À court terme, sa présence sur la feuille de match reste envisagée, davantage comme une solution en cours de rencontre. Une montée en puissance progressive, cohérente avec les exigences physiques de la Ligue 1 et les enjeux immédiats de l’Olympique de Marseille dans la course aux places européennes.