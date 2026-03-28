Mercato OM : cette signature annoncée partout… qui n’a en réalité jamais existé

C’est une révélation qui surprend. Annoncé un temps du côté de l’Olympique de Marseille, Bryan Dabo est revenu sur cette rumeur… qui n’a en fait jamais été concrète.

Invité de l’After Foot sur RMC, l’ancien milieu explique avoir découvert cette “signature” totalement par hasard, alors qu’il était en vacances. “Je me lève et Layvin me dit : ‘Félicitations c’est marqué partout que t’as signé à l’OM !’”, raconte-t-il. Surpris, il ajoute : “Je vois 30 appels en absence !”.

Une rumeur née sans lui

Selon Dabo, cette information serait venue d’une communication de Vincent Labrune évoquant un accord. Mais le joueur dément clairement : aucun transfert n’était en cours. À cette période, un seul club s’était réellement positionné : AS Saint-Étienne, avec qui des discussions avaient été engagées.

A lire aussi : Mercato OM : Koné, Suarez, Ndiaye… des exfiltrations trop rapides ?

Un choix guidé par la loyauté

Formé au Montpellier HSC, Dabo met en avant un élément déterminant : sa parole donnée à ses dirigeants. “J’avais donné ma parole […] que je ne signerais pas ailleurs sans que Montpellier touche un transfert”, explique-t-il.

Malgré son attachement à Marseille — “Parce que moi je suis marseillais j’ai envie d’aller à l’OM !” — il refuse de partir libre. “Ça aurait été dégueulasse de partir gratuitement du MHSC”, conclut-il.

Une histoire méconnue qui illustre les coulisses parfois surprenantes du mercato.

A lire aussi : Harit a tranché, c’est réglé pour 6 joueurs et une piste onéreuse relancée… les 3 infos OM de ce vendredi