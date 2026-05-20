Mercato OM : Christophe Dugarry met en garde Bruno Genesio !

Alors que le nom de Bruno Genesio circule avec insistance pour devenir le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille, Christophe Dugarry a livré une mise en garde appuyée sur RMC. L’ancien joueur marseillais estime que l’environnement de l’OM représente un défi unique, capable de bouleverser durablement une carrière d’entraîneur.

Après avoir qualifié le LOSC pour la prochaine Ligue des champions, Bruno Genesio arrive à un tournant de sa carrière. En fin de contrat à Lille, le technicien de 58 ans fait partie des profils évoqués pour prendre la succession de Habib Beye sur le banc de l’OM. Un défi sportif majeur, mais surtout un contexte humain et médiatique à part selon Christophe Dugarry.

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Dugarry alerte sur la pression unique de l’OM

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien champion du monde 1998 a insisté sur la dimension émotionnelle et psychologique que représente un passage à Marseille.

« Ça va être une aventure, il faut qu’il se prépare. Tout ce qu’il s’imagine, ça va être dix fois pire. Tu pars dans une expérience inimaginable, quelque chose de parfois irréel. J’ai un petit doute : est-ce qu’il a envie, Bruno Genesio, de transformer sa vie et de se transformer lui aussi un peu ? Parce que tu ne sors jamais d’une aventure marseillaise indemne. »

Passé par l’Olympique de Marseille entre 1998 et 2000, Christophe Dugarry estime que la ferveur populaire et la pression quotidienne du club peuvent surprendre même les entraîneurs expérimentés. Selon lui, le contexte marseillais dépasse largement le cadre purement sportif.

« Ça ne se refuse pas l’OM, je le comprends quand tu es entraîneur. Mais tu vas vivre quelque chose d’émotionnellement très fort. Est-ce que tu es prêt à ça ? Je pense qu’on n’est jamais prêts à vivre ça. Je l’ai vécu pendant deux ans, je le sais. Je m’attendais à des choses et j’ai vécu des choses encore pires, dans les deux sens. J’ai connu les deux extrêmes. C’est quelque chose dont on se souvient toute sa vie. »

Des interrogations sur le profil de Bruno Genesio

Au-delà de la pression liée au poste d’entraîneur de l’OM, Dugarry s’interroge également sur la capacité de Bruno Genesio à s’adapter à un environnement aussi intense. L’ancien attaquant fait notamment référence aux déclarations passées du technicien sur la difficulté du métier d’entraîneur.

« C’est des moments, des évènements qui marquent une carrière, une vie. Bruno Genesio a dit qu’il ne voulait pas entraîner trop longtemps, il s’est plaint du traitement des entraîneurs. Est-ce que ça ne montre pas que peut-être il sera incapable de se transformer ? »

Dans ce dossier, un autre nom reste évoqué autour de l’Olympique de Marseille : celui de Christophe Galtier, ancien joueur du club entre 1987 et 1990 et considéré comme plus familier du contexte marseillais. À ce stade, aucun choix officiel n’a été annoncé par la direction olympienne concernant le futur entraîneur du club phocéen.