Mercato OM: Clauss (unique latéral de l’effectif) ne sera pas retenu ?

Avec les nombreux départs, l’OM se retrouve bien dépourvu aux postes de latéraux. Pablo Longoria, Javier Ribalta et Marcelino ont évidemment pour priorité de renforcer ce secteur lors du mercato mais les pistes énoncées n’ont pas beaucoup de succès.

Kolasinac, Tavares et Kaboré, trois des quatre latéraux présents dans l’effectif marseillais d’Igor Tudor ont quitté le club, si bien qu’à l’heure actuelle Jonathan Clauss est le seul latéral de l’équipe si on exclu les indésirables Amavi et Lirola.

Inquiétant quand on sait on sait que l’OM va passer d’une saison sous le technicien croate à jouer exclusivement à 3 derrière à une défense à plat avec Marcelino. Aujourd’hui Clauss est le seul formé à ce poste et la direction marseillaise étudie donc plusieurs pistes mais aucune n’a aboutie pour le moment.

A gauche, l’Olympique de Marseille est orphelin de Kolasinac qui a filé à l’Atalanta en douce. Plusieurs noms sont sortis mais sans suite. L’américain de Fulham Anthony Robinson (25 ans)vaudra cher et est pisté par des gros (Manchester City, AC Milan, Inter) et le jeune David Jurásek (22 ans) du Slavia Prague va s’engager avec Benfica selon toute vraisemblance.

L’OM pas fermé à un départ de Clauss ?

Sur l’autre flanc, le soldat Clauss est toujours là mais n’oublions pas qu’il n’a pas joué au poste de défenseur droit à 4 de façon régulière depuis le début de la saison 2019-2020 lorsqu’il évoluait à l’Arminia Bielefeld en deuxième division allemande. Selon FootMercato, « le nouveau coach des Olympiens n’a pas forcément une confiance absolue en l’ancien Lensois pour l’installer durablement au poste de latéral droit. Avec de nombreuses lacunes défensives, l’international français pourrait même quitter la Canebière puisque, l’OM n’est pas fermé à une vente dès cet été. En attendant, la direction marseillaise continue de travailler. »

L’OM aurait des vues sur le jeune international espoir français de Lecce Valentin Gendrey mais il est convoité par plusieurs clubs en Europe (Strasbourg, Lille, Sassuolo, Fiorentina, Wolverhampton et Lazio) ce qui en fait un dossier complexe. La dernière piste sur le poste est Thierry Correia (24 ans) de Valence mais selon les dernières informations l’OM ne souhaiterait pas casser sa tirelire pour l’acheter alors qu’il lui reste 3 ans de contrat et qu’il est évalué à 8M€.

Compliqué donc de se projeter en ce qui concerne les latéraux marseillais, mais une chose est sure, Jonathan Clauss ne pourra ni se dédoubler pour jouer tous les rôles ni assurer tout seul, lui qui a beaucoup enchainé les matchs ses dernières années et a montré des signes de fatigue récemment.