Mercato OM : Comment De Zerbi a relancé ce joueur “cassé”

À quelques heures du Clasico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, une déclaration de Timothy Weah a fait réagir. Invité de Téléfoot, l’international américain est revenu sur une période difficile de sa carrière, dans un contexte médiatique qui a suscité des interrogations autour de l’OM.

Une prise de parole personnelle avant le choc de Ligue 1

En marge de la 21e journée de Ligue 1, Timothy Weah, aujourd’hui joueur de la Juventus, s’est exprimé au micro de Téléfoot. L’Américain de 25 ans a évoqué une période de mal-être profond, parlant d’un joueur « cassé », en difficulté mentale et sportive, au point de peiner à se rendre à l’entraînement. «Quand je suis arrivé ici, j’étais un joueur cassé en termes de confiance, c’était dur pour moi de me réveiller le matin, d’aller à l’entraînement, ça n’allait pas»

Ses propos, diffusés avant le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ont néanmoins surpris par leur formulation. Timothy Weah n’a jamais évolué sous les couleurs de l’OM, son parcours professionnel l’ayant conduit du Paris Saint-Germain au LOSC, puis à la Juventus. Aucun élément factuel ne permet donc d’associer son arrivée en France ou en Italie à un passage à Marseille. «Marseille m’a fait confiance. Le coach m’a appelé à 4h du matin en Facetime et il m’a dit ne t’inquiète pas, viens ici, tu vas voir ici c’est chez toi et à l’aéroport j’ai été reçu comme si c’était chez moi. Je donne tout pour le club et j’espère rester longtemps ici si je peux».

« J’étais un joueur cassé… et Marseille m’a fait confiance ! » Timothy Weah se montre très reconnaissant envers l’OM et De Zerbi et espère une longue histoire avec le club. ⚪️🔵 @SaberDesfa pic.twitter.com/RLgf1vhaTn — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 8, 2026

La confiance donnée par De Zerbi à Weah

Au cours de cet entretien, Timothy Weah a également salué le niveau de Mason Greenwood, actuellement joueur de l’OM, qu’il a estimé être à « un niveau Ballon d’Or ». Une appréciation forte, dans un contexte où Mason Greenwood enchaîne les performances remarquées sous le maillot olympien.

Cette sortie médiatique intervient alors que l’OM prépare un déplacement toujours scruté au Parc des Princes, avec un enjeu sportif et symbolique majeur. À l’approche de ce Clasico très attendu, chaque prise de parole est analysée, disséquée, et replacée dans le contexte brûlant de l’actualité marseillaise.