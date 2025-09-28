Mercato OM : Daniel Riolo s’interroge déjà sur Paixao !

Titularisé pour la première fois en Ligue 1 vendredi lors de la victoire de l’OM face à Strasbourg (1-2), Paixao n’a pas marqué les esprits. Attendu comme l’un des grands renforts de l’été marseillais, l’ailier brésilien a semblé en retrait dans un match pourtant crucial pour confirmer la dynamique enclenchée après le succès contre le PSG.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas caché son scepticisme. « Il y a un gros doute sur lui. Et c’est surtout parce qu’il a coûté cher. Car si le mec t’as coûté 5-6 millions, on dit ça va, on va attendre la semaine prochaine ou dans deux semaines, pas de problème. Mais à 35 millions, on n’attend pas la semaine prochaine : il faut être bon tout de suite », a lâché l’éditorialiste de RMC.

Le journaliste a insisté sur la pression qui accompagne ce type de transfert : « Tu ne dois pas te dire c’est mieux s’il n’est pas titulaire contre l’Ajax. » Une manière de rappeler que l’OM n’a pas fait un tel investissement pour un joueur d’avenir, mais pour un élément capable d’apporter une plus-value immédiate, notamment dans une saison où le club veut jouer les premiers rôles en Ligue 1 et retrouver de l’ambition sur la scène européenne.

En attendant, Roberto De Zerbi devra trancher : relancer Paixao pour lui donner confiance ou revoir ses plans dès mardi contre l’Ajax en Ligue des champions.

