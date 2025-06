Mercato OM : De Zerbi vise (aussi) un jeune crack italien

Souhaitant solidifier sa défense après une saison décevante, l’Olympique de Marseille cible Giovanni Leoni, jeune talent italien de 18 ans très convoité en Europe. L’OM espère que la présence de Roberto De Zerbi jouera en sa faveur dans ce dossier.

L’Olympique de Marseille entame son mercato estival avec une priorité claire : renforcer une défense en difficulté, après avoir concédé pas moins de 47 buts en Ligue 1. Ce manque de solidité a lourdement pénalisé le club marseillais la saison dernière dans la course à la Ligue des champions. Pour y remédier, les dirigeants marseillais multiplient les pistes et se tournent vers des profils prometteurs et expérimentés.

Giovanni Leoni, défenseur central de 18 ans évoluant à Parme, figure parmi les cibles principales. Considéré comme l’un des plus grands espoirs italiens à son poste, il attire l’attention de clubs comme l’Inter, l’AC Milan ou encore Tottenham. L’OM a déjà pris contact avec son entourage, selon le journaliste Nicolo Schira.

#Inter and #ACMilan are in the race to try to sign #Parma’s young talent Giovanni #Leoni (born in 2006). #Bournemouth, #Tottenham, #OlympiqueMarseille are also monitoring him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2025