Mercato OM : Des discussions avec un défenseur belge ? Et deux nouvelles options pour le poste de latéral droit ?

C’est de dernier jour du mercato, celui de l’OM s’est clairement accéléré. Le club olympien cherche à recruter un latéral droit avant ce soir minuit, plusieurs pistes sont à l’étude…

Alors que Michael Cuisance passe actuellement sa visite médicale à Marseille, Bouna Sarr a fait le chemin inverse vers l’Allemagne et le Bayern. L’OM doit donc trouver un latéral droit pour venir compenser le départ de Sarr. Les deux premières pistes évoquées hier soir menants à Kenny Lala et Fabien Centonze n’aurait pas particulièrement avancées. Le premier sera libre en juin prochain et serait attiré par le projet olympien, le second pourrait être retenu par Metz qui n’a pas vraiment de solutions de rechange. Pour autant, Pablo Longoria aurait d’autres solutions…

Foket et deux autres options ?

Selon FootMercato, « de brèves discussions ont également eu lieu avec Thomas Foket le latéral belge du Stade de Reims, mais sans aller vraiment plus loin. » Pablo Longoria étudierait deux autres piste, une une en Ligue 1 et une à l’étranger. Les dernières du mercato olympien s’annonce agitées. D’autant que Maxime Lopez pourrait lui s’engager avec Sassuolo…