Mercato OM : Deux pistes séduisantes en attaque à oublier…

Ces derniers jours, deux noms ont été évoqués du côté de l’Olympique de Marseille. Il s’agit d’Anthony Martial et de Youcef Belaili. Ces deux attaquants ne devraient toutefois pas débarquer à l’OM durant ce mercato hivernal.

Le mercato ouvrira ses portes dans quelques jours. Le club marseillais pourrait se montrer actif durant cette période. Il faudra toutefois dans un premier temps vendre pour pouvoir ensuite espérer renforcer l’équipe de Sampaoli. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs commencent à circuler. On apprenait ainsi que l’attaquant de Manchester United Anthony Martial et l’international Algérien Youcef Belaili (sans club) étaient des pistes explorées par les dirigeants marseillais

L’international français de 26 serait désireux de changer d’air après avoir passé 7 ans du côté de Manchester United, il serait tenté par un nouveau challenge et pourrait donc retrouver l’Hexagone. Et selon les informations de Marca, le club mancunien souhaiterait inclure Anthony Martial sous forme de prêt dans un deal avec l’OM pour enrôler Boubacar Kamara.

Youcef Belaili est de son côté libre après avoir résilié son contrat avec le Qatar SC. Le dossier semble donc bien plus simple notamment sur le plan salariale.

Martial, Belaili, deux pistes illusoires

Selon les informations du journal l’Equipe ce jeudi, ces deux pistes séduisantes pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille Marseille sont tout simplement illusoires. Celle menant à Antony Marseille est même qualifiée de « chimère » par le quotidien sportif tant son salaire est trop élevé pour les finances de l’OM.

Ces dernières heures on annonce d’ailleurs un rapprochement entre Anthony Martial et le FC Séville. L’attaquant français est la priorité du club andalou et pourrait y être prêté jusqu’à la fin de la saison.

Martial sent que c’est le moment d’aller jouer ailleurs – Ralf Ragnick

Après Ole Gunnar Solskjaer, c’est Ralf Rangnick qui a repris Manchester United. Interrogé par la BBC, le coach intérimaire confirme qu’Anthony Martial a des envies d’ailleurs et pourrait bien partir dès cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

« On a longuement parlé, a reconnu le technicien allemand. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir (…) De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera » Ralf Rangnick – Source : BBC