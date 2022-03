Mercato OM : Dortmund à fond sur Kamara !

En fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est dans le viseurs de nombreux clubs étrangers. Selon Bild, le Borussia Dortmund serait intéressé par ses services.

Le feuilleton Boubakar Kamara se poursuit. Le milieu de terrain marseillais sera en fin de contrat en juin prochain et une prolongation de contrat ne semble plus être envisageable. A moins d’un retournement de situation, le joueur formé à l’Olympique de Marseille devrait ainsi partir libre en juin prochain. Kamara ne manque pas de prétendants et selon les dernières informations de Bild, le Borussia Dortmund serait l’un des candidats. Le club allemand considère en effet que le jeune et talentueux marseillais est une belle opportunité pour se renforcer sportivement et effectuer une plus-value à l’avenir.

🗣💬 « Sur la situation de Kamara, jusqu’aux dernières conversations, ce n’est pas fini. » ⚪🔵 Pablo Longoria veut rester optimiste concernant une prolongation de Boubacar Kamara. #RMClive pic.twitter.com/iuOIso8DFD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

Dans le cadre d’une émission spéciale sur RMC en direct du centre RLD, Pablo Longoria s’est confié sur les négociations avec Boubacar Kamara. Le président olympien assume la responsabilité de ce retard dans la prolongation mais veut y croire jusqu’à la fin. Les discussions seraient toujours en cours.

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)