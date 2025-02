Mercato OM : Enorme bombe lancée par Romano !! BENNACER C’EST FAIT

C’est enfin bouclé pour Ismaël Bennacer ! L’Olympique de Marseille récupère le joueur en provenance de l’AC Milan après le départ d’Ismaël Koné !

🚨🔵⚪️ Ismael Bennacer to Olympique Marseille, here we go! 🇩🇿

Verbal agreement in place with AC Milan for €1m loan fee plus €12m buy option clause not mandatory, €3m add-ons.

Bennacer has been pushing a lot today to join OM after talks with Longoria and Benatia. pic.twitter.com/rvOSQHjdxv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025