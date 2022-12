Mercato OM : Enorme coup de Théâtre dans le dossier Suarez ?

Alors qu’un accord semblait avoir été trouvé pour le transfert de Luis Suarez à Almeria, un journaliste espagnol de la RadioMarca révèle que l’opération entre l’OM et le club espagnol est finalement bloquée !

Coup de théâtre ! On pensait que le deal entre l’Olympique de Marseille et Almeria concernant le prêt avec option d’achat de Luis Suarez avait été bouclé ces derniers jours. Selon le journaliste espagnol Pablo Carrera, rien n’est encore fait… Ce dernier indique en effet que l’opération est même bloquée car les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord financier. Les dirigeants de l’OM réclameraient plus d’argent pour le joueur. Le journaliste précise également que plusieurs clubs de Liga surveillent la situation du Colombien.

🚨 NOTICIA @RadioMARCA: Operación estancada entre @OM_Espanol y @U_D_Almeria por LUIS SUÁREZ al no llegar a un acuerdo económico ▶️ El club francés pide más dinero por el jugador ▶️ Varios equipos de Primera pendientes también de la situación del colombiano — Pablo Carreras (@PabloCarrerasV) December 4, 2022

Il y a quelques jours, un membre de la direction de l’OM évoquait le départ quasiment acté de Luis Suarez lors du mercato d’hiver à venir, dans les colonnes du journal L’Équipe.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible. » Un membre du club marseillais – source : L’Equipe (03/12/2022)