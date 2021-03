Mercato OM : Entre espoir et inquiétude pour Strootman ?

Prêté par l’OM au Genoa, Kevin Strootman est en train de retrouver le rythme. Suffisant pour un transfert dès ce mercato d’été ? Pablo Longoria aimerait se débarrasser de cet énorme salaire…

L’OM ne devrait pas disposer de beaucoup de marge financière lors du prochain mercato. Le nouveau président, Pablo Longoria doit donc faire des économies et cela passe par le départ des gros salaires. Florian Thauvin est en fin de contrat tout comme Valère Germain mais le plus gros salaire reste, et de loin, celui de Kevin Strootman. Le milieu de terrain est prêté jusqu’en juin au Genoa et l’OM paye plus de la moitié de ses émoluments. Quid de son retour ?

Strootman relancé, reste à trouver un club prêt à payer son salaire…

Kevin Strootman retrouve le rythme et enchaine les matches en Serie A. Le directeur sportif du Genoa, Francesco Marroccu, avait même confié à l’Equipe qu’il estimait que l’international néerlandais pourrait de nouveau intéresser de grosses écuries : « Avec Pablo (Longoria) et Kevin (Strootman), on s’est dit qu’on y pensera chemin faisant, or, j’ai la sensation qu’il va vite être de nouveau suivi par des clubs importants ». Il faut dire que le néerlandais est un titulaire indiscutable à Gènes. Strootman a débuté les 10 derniers matches, s’il n’a joué en intégralité que celui face au Torino, sa moyenne est de 70 minutes de temps de jeu par matches joués. Le milieu de 31 ans est prêté sans option d’achat, le Genoa ne devrait pas avoir les moyens de le conserver (d’autant qu’il existe un litige avec l’agent de Strootman autour d’un non paiement d’une prime). Reste donc à savoir si un club pouvant proposer un salaire correct à l’ancien de l’AS Roma se présentera en juin, Pablo Longoria l’espère…