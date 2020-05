Mercato OM : Eyraud penche pour un coach français sous contrat ?

Andoni Zubizarreta parti, André Villas-Boas devra démissionner et faire une croix sur ses indemnités pour quitter l’OM. Le président Eyraud aurait déjà une idée de l’identité de son potentiel successeur…

Et si la phase 2 lancée par le président Eyraud ressemblait à une politique de la terre brûlée ? Plus de directeur sportif, un coach sur le départ, les joueurs avec de gros salaires poussés vers la sortie, le trading assumé… L’OM doit vendre et équilibrer ses comptes, c’est l’objectif principal, pour l’ambition sportive on verra après. Dans cette optique, Jacques Henri Eyraud serait très intéressé par le profil d’Hervé Renard.

Renard coche toute les cases du président ?

Alors que les options Leonardo Jardim (libre) et Christophe Galtier (Losc) ne collent pas avec les moyens du club, le technicien de 51 ans plairait au président olympien. La Provence explique pourquoi l’actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite est un candidat idéal pour Eyraud. Le vainqueur de la coupe d’Afrique avec la Zambie et la Côte d’Ivoire (2012 et 2015) connaît déjà la L1 et affiche un caractère fort. De plus, le quotidien local rappelle que Renard « a aussi déjà collaboré avec Nasser Larguet, le directeur du centre de formation olympien, dont il est devenu un proche. » Même si Hervé Renard dispose d’un joli contrat jusqu’en 2022 avec l’Arabie Saoudite et n’a pas (encore) été contacté par le club, il pourrait être tenté par le projet OM.