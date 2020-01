OM : Les tableaux actualisés du mercato du 14/01/2020

Voici le récapitulatif de ce mardi 14 janvier 2020 des rumeurs et infos mercato de l’Olympique de Marseille en plusieurs tableaux.



Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes. Retrouvez sur FCMarseille comme à chaque mercato les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Hier on a parlé d’un intérêt marseillais pour Naoufel Khacef jeune algérien de 22 ans, et d’un intérêt de Rennes pour Germain…

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Néant

DÉPARTS