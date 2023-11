Mercato OM: Fabrizio Romano annonce la fin du feuilleton !

Comme annoncé en exclusivité par Football Club de Marseille, l’ancien défenseur central Medhi Benatia va devenir le prochain directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais devrait annoncer son arrivée cette semaine.

Annoncé depuis plusieurs semaines, Medhi Benatia va enfin débarquer à Marseille. Le journaliste Fabrizio Romano vient de le confirmer : « Mehdi Benatia signe cette semaine comme nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. »

