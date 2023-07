Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un accord avec Ilimane Ndiaye !

Ilimane Ndiaye aurait trouvé un accord contractuel avec l’Olympique de Marseille pour ce mercato d’été. Le Sénégalais, fan de l’OM depuis qu’il est enfant, va devoir maintenant convaincre son club Sheffield de ne pas trop demander en montant de transfert !

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano : « L’Olympique de Marseille est en négociations avancées sur des conditions personnelles avec Iliman Ndiaye. Accord attendu dès que le contrat de cinq ans est en cours de discussion, Ndiaye veut le transfert. L’OM négociera avec Sheffield au sujet des frais de transfert. Pas à pas. »

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023