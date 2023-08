Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un départ !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant de recruter deux à trois joueurs l’OM doit terminer de dégraisser son effectif. Le club a finalisé le départ de Ruslan Malinovskyi. Un départ qui va renflouer les caisses du club. Le joueur va s’envoler pour le Genoa en prêt avec option d’achat.

C’était annoncé par les médias italiens ce matin, Fabrizio Romano confirme, Malinovskyi va rejoindre le Genoa. « Ruslan Malinovskyi quitte l’OM et s’apprête à rejoindre Genoa, c’est parti ! Accord en place sur prêt avec option d’achat de 10M€. Des tests médicaux sont désormais programmés pour le milieu de terrain ukrainien. »

Ruslan Malinovskyi leaves OM and he’s set to join Genoa, here we go! Deal in place on loan with €10m buy option from Marseille 🚨🔵🔴🇺🇦 #OM Medical tests being scheduled now for Ukrainian midfielder. pic.twitter.com/BCPO9oHTBr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023



Le départ de Ruslan Malinovskyi est enfin acté. Retour en Italie pour le joueur. Selon la Repubblica, un accord a été trouvé pour un prêt avec une option d’achat de 11 millions d’euros. L’OM parvient donc à faire une légère plus value sur le joueur qui n’a jamais vraiment convaincu sur la Canebière.

Accord OM – Genoa pour un prêt avec OA de 11M€ ?

L’ukrainien est attendu à Gênes samedi. (FM) #TeamOM pic.twitter.com/KG2RiqTz2t — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 17, 2023

Le Genoa remporte la mise

Plusieurs clubs étaient sur le coup pour Malinocskyi. Parmi eux, on retrouve le Torino ou encore Besiktas. Mais le joueur a donné sa préférence à l’Italie et au Genoa. Une bonne nouvelle pour le milieu offensif qui ne se sentait pas à son aise en France. En témoigne ses performances des six derniers mois. Son transfert était très attendu par les supporters et l’histoire avait très bien commencé quand Malinovskyi inscrivit le but de la victoire lors du classico en Coupe de France contre le PSG. Un but bien dans le style de l’Ukrainien, mais malheureusement, c’est la seule performance à relever de sa moitié de saison à l’OM.

Pas dans les plans du coach ?

Cette saison, le départ d’Igor Tudor et l’arrivée de Marcelino ont peut-être barré l’avenir du joueur à l’Olympique de Marseille. Acheté spécifiquement pour le système de Tudor, le joueur n’entrerait pas dans les plans du coach espagnol. Un choix compréhensible pour notre invité Daniel Cousin : « S’ il ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur, ça peut se comprendre aussi. Il fait ses choix, tout le monde ne peut pas jouer, il ne peut avoir un effectif de 35 joueurs donc il est obligé de trancher. Après ça reste ses choix donc il faut les respecter. ».

Une situation compréhensible mais dommageable pour notre consultant Jean-Charles De Bono : « Je trouve dommage que tous ces joueurs ne puissent pas s’inscrire à l’Olympique de Marseille. On mise quand même sur des joueurs. Malinovskyi, on disait que c’était un joueur d’expérience, qui a joué dans un championnat italien où ce n’est pas évident de jouer, et il arrive là, et il ne montre pas toutes ses qualités. »

« On se dit peut-être qu’en fin de saison, il va être capable de les montrer. Mais ça n’a pas été trop le cas. Alors je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur mais je pense que ça ne rentre pas dans le plan tactique de l’entraîneur et ça, tu ne peux rien faire y faire. », explique notre consultant.

