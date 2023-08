OM Mercato : La liste des possibilités de départ de Guendouzi…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le flou et l’incertitude règnent sur le cas Matteo Guendouzi. À un peu plus de deux semaines de la fin du mercato, aucune offre officielle n’est parvenue pour l’international Français. Alors que les dirigeants de l’OM tableraient sur un départ, le joueur, étudie toutes les possibilités. Il se verrait bien rester à l’OM ou retourner en Premier Ligue.

Matteo Guendouzi sera t’il un joueur de l’Olympique de Marseille après le mercato ? C’est la question qui se pose et si les dirigeants voudraient un départ de Matteo, il est encore loin d’être vendu. Le joueur semblait avoir plusieurs écuries de Premier League à ses pieds en janvier dernier. Ces dernières se sont éloignées.

Aston Villa, qui voulait le joueur, a recruté Youri Tielemans libre, West Ham est moins enclin à l’idée d’enroler le Marseillais et Brighton cherche des joueurs plus jeunes et plus prometteurs.

L’OM a besoin de vendre, 20M€ pour Guendouzi ?

Pablo Longoria a budgétisé 40 millions d’euros de vente selon l’Équipe. Une partie sera récupérée par le transfert d’Under (et peut-être Malinovskyi ?). Mais pour atteindre cet objectif une vente de Guendouzi serait idéal. Surtout que cela soulagerait la masse salariale du club. (Guendouzi a un salaire de 204 000 € par mois d’après Foot Mercato ). Et les joueurs à son poste sont nombreux à l’OM donc pas forcément besoin de recruter.

Deux pistes en Série A ?

D’après l’Équipe, les représentants du joueur restent optimistes sur la réactivité des écuries de Premier League. Deux belles pistes italiennes, la Lazio et l’Inter, existent. Pour l’instant, l’OM n’a pas encore reçu d’offres officielles. Si la direction veut vendre le milieu relayeur, elle devra sûrement accepter un prêt avec option d’achat quasi-automatique, comme pour Malinovski.