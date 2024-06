Mercato OM : Daniel Riolo insiste pour ce plan B en cas d’échec du dossier Conceição !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Lors de l’After Foot sur RMC, mercredi soir, Daniel Riolo a de nouveau donné son avis sur la venue du futur entraîneur de l’OM. Alors que les dirigeants phocéens espèrent toujours la venue de Conceição, le journaliste sportif tenterait le pari Habib Beye, en cas d’échec avec le portugais.

Alors que le dossier Conceição prend de plus en plus de temps à se finaliser, Daniel Riolo a confié, mercredi soir dans l’After Foot, son intention de voir l’OM tenter le « pari du jeune entraîneur ». Et plus particulièrement avec Habib Beye, qui a quitté son poste d’entraîneur du Red Star après leur montée en Ligue 2. L’ancien joueur marseillais n’a toujours pas de nouveau club à ce jour, lui qui rêve d’entraîner une équipe de Ligue 1.

« Si c’est pour prendre Sergio Conceição, il n’y a aucun problème »

🗣️ « Je tenterai le pari du jeune entraîneur qui a très envie de venir. » 🔵 @DanielRiolo a sa préférence pour le banc de l’OM : Habib Beye. pic.twitter.com/v5yk7tF1Ta — After Foot RMC (@AfterRMC) June 5, 2024

À part un dénouement heureux avec le tacticien portugais, Daniel Riolo valide la piste Habib Beye : « Les dirigeants sont en train de travailler sur d’autres pistes, mais ils n’en restent plus des masses. Habib Beye, je maintiens que si c’est pour prendre Sergio Conceição, il n’y a aucun problème mais sinon, si c’est pour prendre des mecs qu’on mettrait dans un deuxième chapeau, je tenterais le pari du jeune entraîneur qui a envie de venir. »

A lire aussi : Mercato OM : Deux infos contradictoires en Italie et Espagne concernant le dossier Conceição !

Habib Beye espère encore la Ligue 1 !

Passé à l’OM de 2003 à 2007, l’ex coach du Red Star serait de son côté ravi de reprendre les rênes de l’équipe A pour la saison prochaine. Une intention qu’il avait déclarée publiquement, il y a un mois, dans le journal l’Équipe : « C’est le club qui m’a le plus donné d’émotions, depuis mon enfance. J’en ai été le capitaine ! Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant ! Je n’ai aucun problème à le dire. » Malgré cela, aucun contact n’a été établis entre Habib Beye et l’OM à ce jour.