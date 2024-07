Mercato OM : évalué à 20M€, cet attaquant est intéressé ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va sûrement devoir compter sur un autre buteur qu’Aubameyang la saison prochaine ! Avec son départ probable à venir, le club va se retrouver, comme chaque été, à gérer la question du « grand attaquant ». Longoria aurait entamé des discussions depuis plusieurs jours avec Eddie Nketiah, avant centre d’Arsenal, qui ne serait pas insensible au projet marseillais.

L’OM et les numéros 9, ce n’est pas toujours une histoire d’amour ! Après deux saisons fructueuses entre Sanchez et Aubameyang, le club va devoir se remettre au travail pour trouver un buteur efficace. En effet, sur le départ, Aubameyang ne devrait pas rejouer avec l’OM cette saison et s’envolera pour l’Arabie Saoudite afin de prendre un dernier gros contrat à 35 ans.

Eddie Nketiah discute avec l’OM ?

Cependant, l’OM a avancé ces derniers jours sur plusieurs pistes, dont celle de l’attaquant. Pablo Longoria aurait commencé à discuter avec l’entourage de Eddie Nketiah, le buteur d’Arsenal. Selon des informations de La Provence, le joueur anglais ne serait pas insensible au projet de Marseille, sans toutefois être ultra emballé.

🚨Eddie Nketiah 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿figure en bonne position parmi les joueurs pistés en attaque ! ➡ L’attaquant n’est pas insensible à l’intérêt marseillais ,même si l’entourage su joueur assure qu’aucune avancée majeure n’a eu lieu ! 💰Arsenal réclamerait 20M€#TeamOM #MercatOM @laprovence pic.twitter.com/Cp9LuPgdDj — SHF – OM (@bordelllll) July 17, 2024

Une piste prioritaire en attaque !

L’entourage du joueur précise bien qu’à ce stade aucune avancée majeure n’a eu lieu. Cependant, les dirigeants marseillais sont confiants sur ce dossier et le joueur de 25 ans est en bonne position parmi les pistes en attaque. Un terrain d’entente devra encore être trouvé alors que les Gunners réclameraient 20 millions d’euros pour céder leur avant-centre. Affaire à suivre.