Mercato OM: Fonseca déjà indésirable au Milan AC ?

Pour le match face à la Salernitana ce soir, une grève de 45 minutes est organisée par un groupe de supporters de l’AC Milan. Celui-ci s’oppose fermement à l’arrivée envisagée de Paulo Fonseca.

L’AC Milan dispute son dernier match à domicile de la saison contre la Salernitana, lanterne rouge de Serie A. Les supporters lombards vont rendre hommage à Olivier Giroud, à Simon Kjaer et Stefano Pioli, qui partiront la saison prochaine.

Mais les célébrations d’adieu ne dureront pas toute la rencontre. Les fans milanais prévoient de faire grève en signe de protestation à la possible arrivée de Paulo Fonseca .

🚨 Les supporters de l’AC Milan vont faire GRÈVE pendant les 45 premières minutes du match face à la Salernitana ! 😱🇮🇹 Avant les adieux à Olivier Giroud, à Kjaer et Pioli, les supporters milanais vont protester contre la signature de Paulo Fonseca en restant SILENCIEUX pendant… pic.twitter.com/3V3wODE96M — BeFootball (@_BeFootball) May 25, 2024

« IL RUMORE DEL SILENZIO »

✍️ @sportmediaset: #Milan, i tifosi non sono felici di #Fonseca: prevista contestazione nel giorno dell’omaggio a #Pioli. Dopo la sollevazione popolare che ha portato alla chiusura della trattativa con #Lopetegui, gli ultras protesteranno ancora per la scelta di #Fonseca:… pic.twitter.com/dOND2DOQx7 — Milan Zone (@theMilanZone_) May 24, 2024

Le silence sera de mise selon la presse italienne. Une pétition est actuellement en ligne pour appuyer la demande de ne pas voir le coach lillois sur le banc des Rossoneri.

Fonseca vers le Milan ?

Paulo Fonseca se rapproche du Milan, l’OM serait toujours attentif à ce dossier même si cela ne semble plus être une priorité. Foot Mercato et plus précisément son rédacteur en chef, Sébastien Denis fait le point sur le dossier. « L’AC Milan, qui vient de se séparer de Stefano Pioli, a fait de Paulo Fonseca sa priorité absolue. Un contrat de 2 ans (+ 1 an en option) est proposé par Milan au technicien. Le LOSC lui a fait une belle prolongation de contrat tandis que l’OM et Al Sadd sont à l’affût ! »

🚨 Excl 🔴⚫️

▪️ L’AC Milan, qui vient de se séparer de Stefano Pioli, a fait de Paulo Fonseca sa priorité absolue

▪️ un contrat de 2 ans (+ 1 an en option) est proposé par Milan au technicien 🇵🇹

▪️ le LOSC lui a fait une belle prolongation de contrat tandis que l’OM et Al Sadd… pic.twitter.com/EUIDs819fS — Sébastien Denis (@sebnonda) May 24, 2024



Selon le journaliste italien de CalcioMercato Daniele Longo, un accord a été trouvé entre le Milan AC et Paulo Fonseca. « Accord AC Milan-Fonseca, signatures attendues la semaine prochaine ». L’OM aurait donc activé son plan B, la priorité se nommerait donc Sergio Conceicao !

Fabrizio Romano estime que le deal entre le Milan AC et Paulo Fonseca est bien embarqué. Le coach portugais ne devrait donc pas rejoindre l’OM. « L’AC Milan confirmera cette semaine sa décision de se séparer de Stefano Pioli. Paulo Fonseca reste le candidat favori pour remplacer Pioli, comme indiqué la semaine dernière. Comprenez que l’AC Milan a discuté d’un contrat de deux ans plus une option avec Fonseca – il est enthousiaste à 100 % pour ce travail. » L’OM serait en négociation avec Sergio Conceiçao…

Fonseca se rapproche du Milan AC ?

🚨🔴⚫️ AC Milan will confirm this week their decision to part ways with Stefano Pioli. Paulo Fonseca remains the fav candidate to replace Pioli, as reported last week. ❗️ Understand AC Milan have discussed two year deal plus option with Fonseca — he’s 100% keen on the job. pic.twitter.com/PpuKyJWUOm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024

Via son compte X, le journaliste Sacha Tavolieri affirme que Paulo Fonseca n’est pas la priorité du Milan AC. « Malgré les rumeurs, Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimovic sont totalement main dans la main pour trouver le successeur de Stefano Pioli. La personnalité et les exigences logistiques de Roberto De Zerbi sont un frein à son arrivée. À Lille, il flirte un sentiment que Paulo Fonseca fait monter les enchères et ne possède pas les intérêts qu’il prétend avoir notamment au Milan AC où son dossier n’est pas une priorité… À l’instant T, le Portugais peut renouveler au LOSC ou signer à l’OM. »