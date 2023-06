Mercato OM : Galatasaray veut dépouiller l’attaque olympienne ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon Fotomaç, le club de Galatasaray aimerait attirer deux des attaquant phares de l’Olympique de Marseille, Alexis Sánchez et Cengiz Ünder.

Galatasaray serait très intéressé par les deux attaquants de l’OM, Alexis Sánchez et Cengiz Under. Si le Chilien sera bientôt libre de s’engager où il le souhaite, l’OM demanderait au moins 20 millions d’euros pour le Turc, selon Fotomaç. Galatasaray aurait pour objectif de construire une équipe faite pour la Ligue des Champions et travaillerait dur pour signer les deux joueurs olympiens.

🔹Galatasaray aimerait recruter le duo Alexis Sanchez/Cengiz Under pour la saison prochaine ! Si le premier est libre de tout contrat, pour l’ailier turc, l’OM demanderait 20M€ pour s’en séparer. (@fotomac) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/kwvhVt3Nam — Infos OM (@InfosOM_) June 29, 2023

D’après le média truc, le facteur Ligue des Champions serait très important pour Sánchez qui a déjà écarté les propositions de l’Arabie Saoudite. Cependant, le Chilien aurait déjà repoussé les avances du club turc cet été, car il se concentrerait dans un premier temps sur les négociations avec l’OM.

Pablo Longoria souhaiterait absolument conserver Sánchez, mais ne s’opposera pas à un départ de Cengiz Ünder, si une offre intéressante arrive sur la table.

Pablo Longoria veut garder Sánchez

Le président olympien l’a dit et répété, il veut garder Alexis Sánchez : « On veut le conserver car il nous a beaucoup apporté. Il a été un leader sur tous les plans. On discute avec son agent. Nous lui proposons un meilleur contrat que celui qu’il avait cette saison. »

Le départ du Chilien serait une très mauvaise nouvelle pour l’OM, autant sur le terrain qu’en dehors car son départ mettrait un réel coup aux ambitions olympiennes.

D’après Maks Cardena, journaliste chilien pour ESPN, il devrait rester à Marseille ! « Il ne quittera le club que s’il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un meilleur club que l’OM où il puisse être aussi important. Je pense qu’il y a 75% de chances qu’il reste », a annoncé le journaliste à La Provence. Une nouvelle qui peut rassurer les supporters marseillais !