Mercato OM : Gattuso, motivation au max et peur de rien !

L’Olympique de Marseille tient son nouveau coach : Gennaro Gattuso ! L’ancien milieu de terrain va prendre le banc marseillais et semble très motivé d’après son entourage.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a récupéré Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur. Eurosport a contacté l’entourage du joueur afin d’avoir son ressenti sur cette arrivée dans un contexte particulier. « Il se sent prêt à le relever ce challenge, le contexte actuel ne lui fait pas peur », a glissé l’un de ses proches.

Depuis son départ de Valence, Gattuso n’a plus entraîné. Cela fait quelques mois qu’il n’est plus sur un banc et serait « très motivé » et « affamé » à l’idée d’entraîner à nouveau. De bonnes nouvelles pour l’OM qui a besoin d’un coach ultra concerné afin de relever la tête après des journées compliquées depuis près d’une semaine.

Domenech n’a pas l’air d’apprécier l’option Gattuso

« Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent . Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance », a publié le Président du syndicat des entraîneurs sur son compte Twitter ce mercredi.

On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur

Alors que Gattuso était annoncé à Lyon, Daniel Riolo avait pointé du doigt le manque de style de jeu proposé par l’ancien coach du FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. »