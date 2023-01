Mercato OM : Gianluca Di Marzio annonce un nouveau coup dur pour Longoria !

Nouveau coup dur sur ce mercato pour Longoria ! Annoncé tout proche de signer à l’OM Ivan Ilic va finalement rejoindre le Torino…

Alors que l’OM est très mal embarqué dans le dossier Moffi, les dirigeants marseillais pourraient également voir filer une autre cible prioritaire. En effet, selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, « Ilic a choisi de signer pour le Torino FC : l’accord devrait être conclu prochainement avec Hellas Verona FC », a-t-il ainsi publié sur son compte Twitter.

Ces derniers jours, le jeune milieu de terrain international serbe était annoncé tout proche de signer à l’OM. Il s’agit donc d’un nouveau coup dur pour la direction olympienne sur ce mercato

A lire aussi : Fin du dossier Moffi, 3 incertains face à Monaco et Ilic ça se complique… Les 3 infos OM de ce jeudi !

#Ilic has chosen to sign for @TorinoFC_1906 over @OM_Officiel: deal expected to be sealed soon with @HellasVeronaFC. ⌛️🐂 #Torino #TeamOM @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2023