Fin du dossier Moffi, 3 incertains face à Monaco et Ilic ça se complique… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Hier soir, Gianluca Di Marzio expliquait que « le Torino a présenté une offre amélioré pour le milieu de terrain du Hellas Verona : il s’agit d’une proposition d’une valeur d’environ 14 millions d’euros. L’offre de l’ Olympique de Marseille est de 16 millions d’euros plus 3 de bonus. » Les représentants du club turinois n’auraient pas trouvé d’accord.

En effet, Di Marzio explique que la réunion s’est terminée un peu avant 2h du matin cette nuit sans qu’il y ait un accord. « Le Torino est en pourparlers avec Vérone pour son arrivée immédiate, mais aussi pour le défenseur suédois Isak Hien , qui contrairement au Serbe resterait prêté au club vénétien jusqu’à la fin de la saison. » A priori cette offensive pour doubler l’OM n’a pas (encore réussi), l’offre de Longoria reste supérieure tout en laissant Ivan Ilić à Vérone jusqu’à la fin de la saison. La réponse était attendu mardi, elle pourrait intervenir aujourd’hui…

Le journaliste Guillaume MP explqiue que selon Tuttosport : « le Torino est repassé devant l’OM dans le dossier Ilic avec une offre de 19M€ pour le package avec Hien. Au joueur de trancher. L’OM offre 16M+3M. »

Selon la Stampa, dans des propos relayés également par GuillaumeMP, « le Torino a offert jusqu’à 15M€ pour Ilic, qui n’a pas donné sa réponse. Le joueur hésite toujours avec l’OM. »



Comme rapporté par GuillaumeMP sur Twitter, les médias italien font le point sur le dossier. La Stampa explique que « l’OM a pris l’avantage pour Ilic, mais le Torino est toujours à l’affût et compte tout faire pour reprendre la main. Décision aujourd’hui. » Pour la Repubblica même son de cloche, « l’OM est en passe de gagner son combat pour Ilic. Les chiffres : 16+3M€ de bonus, et 500.000€ à City comme droit sur la revente. Le Torino ne lâchera rien jusqu’au bout… »

Fabrizio Romano expliquait hier qu’Ivan Ilić « sera officialisé en tant que joueur de l’Olympique de Marseille cette semaine, sans aucun doute ni problème. Ce n’est qu’une question de temps et de documents finaux. 15 M € plus bonus, joueur à rejoindre en juin pour la saison 23/24. »

Ivan Ilić will be unveiled as Olympique Marseille player this week, no doubts or issues. It’s just a matter of time and final documents. €15m plus add-ons, player to join in June for season 23/24 🚨🔵🇷🇸 #OM

Here we go confirmed. pic.twitter.com/EPLdb6P0xc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023