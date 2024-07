Mercato OM : Grosse avancée dans le dossier Carboni !

L’Olympique de Marseille veut récupérer Valentin Carboni cet été pour le positionner en numéro 10 dans le système de De Zerbi. L’Argentin n’est plus qu’à un pas de l’OM !

C’est le dossier chaud du moment, Valentin Carboni devrait être la cinquième recrue de l’Olympique de Marseille. Il ne manque que quelques détails pour son arrivée à l’OM comme l’explique Nicolo Schira ce lundi. L’Inter Milan négocierait pour le moment la prolongation de contrat du milieu de terrain afin de boucler son prêt à Marseille.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : De Zerbi veut prolonger un joueur (de rotation)

Valentin #Carboni is one step away to #OlympiqueMarseille on loan with option to buy. #Inter are ready to extend his contract until 2029 before giving the green light to #OM . Inter will also have a buyback clause. Talks in progress to complete the agreement. #transfers https://t.co/RJqZ2wnRUW

D’après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants des deux clubs devraient se rencontrer cette semaine pour boucler les négociations. L’option d’achat du prêt devrait être discutée autour de 36M€ et une clause de rachat de la part de l’Inter Milan à 40M€.

A LIRE AUSSI : OM : Benatia et Longoria interpellés sur leur comportement avec Mbemba !

🔵⚪️🇦🇷 Olympique Marseille and Inter have new round of talks scheduled next week to get Valentin Carboni deal done.

Loan fee to be discussed; then €36m buy option clause (plus add-ons) and €40m buy back clause for Inter.

❗️ Carboni would sign new deal at Inter before loan. pic.twitter.com/pHZB0LAL3h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024