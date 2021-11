Mercato OM : Guendouzi annonce clairement la couleur pour son avenir !

Prêté cette saison par Arsenal, Mattéo Guendouzi a parfaitement réussi son acclimatation du côté de Marseille où il s’est rapidement imposé comme un titulaire incontestable de l’équipe de Jorge Sampaoli.

Sélectionné avec l’Equipe de France, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur son avenir en conférence de presse ce jeudi. Il a ainsi confié que son souhait était de s’inscrire dans la durée avec le club marseillais.

« Je suis en prêt et toujours lié avec Arsenal. Mais je suis focus sur ce que je dois faire avec Marseille, je veux m’inscrire dans la durée avec ce club. Je suis très à l’aise à l’OM, je veux continuer à y prendre du plaisir. Est-ce que je suis plus reconnu depuis que je suis à l’OM ? Oui, car c’est le plus grand club français, c’est un club très suivi à l’étranger. J’étais déjà suivi quand j’étais à Arsenal, mais je sens ma notoriété grimper depuis que je suis à l’OM. » Mattéo Guendouzi – Source Conférence de presse (11-11-2021)