Mercato OM : Hojbjerg est cash concernant les sifflets pour Wahi !

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Pierre-Emile Hojbjerg a accordé une interview à BFM Marseille ce jeudi. L’international danois de 29 ans a évoqué notamment la pression des supporters à Marseille.

Recruté par l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Pierre-Emile Hojbjerg s’est rapidement imposé comme un leader naturel de l’équipe de Roberto De Zerbi. Interrogé par BFM Marseille ce jeudi, le milieu de terrain olympien a notamment évoqué les sifflets du public marseillais à l’encontre de l’attaquant Elye Wahi lors du premier match au stade vélodrome.

« Je n’ai pas vu que ça sifflait. Mais quand tu joues pour Marseille, dans un stade comme ça avec des supporteurs tellement passionnés et importants, bien sûr qu’il y a de la pression, qu’il y a une demande tous les jours et toutes les semaines de bien travailler et de se donner à fond. À mon avis, on a de la chance d’être dans une telle situation, de vivre une telle expérience, d’avoir cette ambiance, cette force dans notre dos. Parce qu’on peut faire des choses importantes. Quand t’es un grand club comme Marseille, oui il y a de la pression. Si on ne veut pas la pression, on va ailleurs, » Pierre-Emile Hojbjerg.

