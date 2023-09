Mercato OM : Il confirme des contacts avec Longoria

Cet été, la valse des entraîneurs a débuté avant la fin de la saison avec le départ d’Igor Tudor. Marcelino est arrivé mais un autre entraîneur aurait pu débarquer sur le banc !

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception de Toulouse ce dimanche au Vélodrome. Une énorme déception pour les supporters marseillais qui n’ont pas manqué de le rappeler à notre micro durant la fancam. L’une des personnes visées : Marcelino qui est fortement remis en question par les suiveurs du club.

On a discuté, et ils ont fait un autre choix — Grosso

Pourtant, il a été la piste prioritaire de Pablo Longoria malgré des intérêts pour d’autres entraîneurs après le départ d’Igor Tudor. L’un d’entre eux étant Fabio Grosso qui a récemment rejoint Lyon après le limogeage de Laurent Blanc. Le coach italien l’explique d’ailleurs en conférence de presse ce lundi.

A LIRE AUSSI : OM : » C’est l’entraîneur qu’il faut changer, on utilisait le 4-4-2 en 2013″ lâche un supporter marseillais remonté !

🗨 Notre nouveau coach Fabio Grosso lors de sa présentation à la presse ! En direct sur notre chaîne YouTube ⏯ — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2023

« A Marseille, il y a des dirigeants qui connaissaient mon travail. On a discuté, et ils ont fait un autre choix. Je leur ai souhaité bonne chance, a détaillé le coach italien en conférence de presse ce lundi. Entraîner en France ne faisait pas partie de mes priorités. J’ai choisi d’attendre. Je rêvais d’un tel projet, et il est arrivé, je l’ai pris, mais je n’avais pas d’option prioritaire en tête. Il faut être déterminé et courageux, à partir de là on peut parler de tactique, mais sans les bases on ne peut rien faire, a-t-il averti. J’ai commencé à travailler avec les jeunes puis j’ai continué avec les grands, toujours avec le même fil conducteur.. Je sais où je veux aller, je veux toujours progresser. J’ai une idée claire, je vais travailler pour transférer ce que je ressens aux joueurs. Convaincre les joueurs est le plus difficile, c’est déjà ce que j’ai commencé à faire. On peut faire plusieurs systèmes mais pour moi c’est important de regarder les joueurs dans les yeux pour transférer ma détermination.