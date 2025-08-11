Mercato OM : nouvelles infos sur l’avenir de Jonathan Rowe !

L’ailier anglais, étincelant durant la préparation, ne rejoindra pas le Stade Rennais. Selon Ouest-France, le prix demandé par l’OM et les envies du joueur ont stoppé net les négociations. Mais en Europe, plusieurs cadors n’ont pas encore lâché prise.

Rennes renonce à la piste Rowe

Séduit par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire la différence en un contre un, le Stade Rennais avait envisagé Rowe comme un renfort majeur pour dynamiser ses ailes. Mais les 20 millions d’euros réclamés par Marseille et la volonté du joueur de poursuivre l’aventure au Vélodrome ont rapidement mis fin aux discussions. Brillant en présaison, avec des buts, des passes décisives et une influence grandissante dans le jeu olympien, l’ailier anglais a conquis Roberto De Zerbi… et les supporters.

Une concurrence internationale bien présente

Si Rennes s’écarte du dossier, Fenerbahçe, Besiktas, l’AS Rome et surtout l’Atalanta Bergame restent en embuscade. L’OM, qui détient toutes les cartes, doit décider : encaisser une belle somme ou miser sur Rowe comme pièce maîtresse de la saison. Avec plusieurs clubs prêts à passer à l’action, le dénouement pourrait intervenir très vite… à moins que l’état de forme actuel du joueur et l’enthousiasme populaire ne poussent Marseille à verrouiller le dossier jusqu’à la fin du mercato.

