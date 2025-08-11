Mercato OM : Walid Acherchour analyse la concurrence entre Gouiri et Aubameyang

Invité à réagir sur la gestion des attaquants de l’OM cette saison, Walid Acherchour estime que la cohabitation entre Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang sera facilitée par le calendrier chargé. Mais il pointe aussi un défi mental pour l’ancien Rennais.

Sur les ondes de RMC Sport dans l’After Foot, Walid Acherchour a livré son analyse sur la concurrence à venir entre Gouiri et Aubameyang :

« S’il y avait une saison sans Coupe d’Europe, cela aurait été compliqué à gérer. Mais là, avec des matchs tous les trois jours, les deux vont tourner. »

Pour le consultant, la signature de l’attaquant gabonais n’est pas anodine :

« S’ils ont pris Aubameyang, c’est qu’ils ont un petit doute sur Gouiri… »

Un défi mental pour Gouiri

Walid Acherchour a également rappelé que Gouiri avait parfois eu du mal à gérer la concurrence par le passé :

« À Nice, quand on lui ramène Dolberg, il sort d’une bonne saison et cela devient plus compliqué pour lui. À Rennes, c’est pareil avec Kalimouendo. »

Malgré ce constat, le consultant reste optimiste :

« Je suis confiant, il a fait six très bons mois la saison dernière. Il correspond totalement à ce que veut mettre en place De Zerbi. »

Entre rotation naturelle due à l’enchaînement des compétitions et nécessité pour Gouiri de prouver face à un concurrent de haut niveau, la saison s’annonce comme un test de caractère pour l’attaquant international français.

