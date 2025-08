Mercato OM : “J’ai de gros doute sur ce joueur”

MERCATO OM – Kevin Diaz sceptique sur l’arrivée de Zhegrova à l’OM : « Je vois plus un destin à la Wahi qu’à la Rabiot »

Invité à réagir à la rumeur menant Edon Zhegrova à l’Olympique de Marseille, Kevin Diaz a exprimé ses doutes hier soir dans l’émission After Foot sur RMC Sport. Pour le consultant, le profil de l’ailier kosovar ne semble pas correspondre aux exigences actuelles du club phocéen :

“Quand tu vois le documentaire sur la saison de l’OM, j’ai de gros doutes sur le fait que Zhegrova soit fait pour travailler avec un entraîneur et un directeur sportif aussi exigeants. C’est un joueur qui a montré des qualités, certes, mais qui a aussi montré certaines défaillances sur le plan psychologique. Est-ce qu’il va pouvoir accepter une certaine concurrence et d’exigence, notamment dans le replacement défensif ? Je ne doute pas de son talent, mais qu’il soit compatible avec ce que l’OM met en place depuis quelques années, j’ai de gros doutes. Je vois plus un destin à la Wahi plutôt qu’à la Rabiot,” a ainsi confié le consultant de RMC.

Un avis tranché alors que le dossier Zhegrova semble bel et bien actif du côté marseillais.

