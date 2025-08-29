Mercato OM : Joël Ordoñez ne veut que Marseille (ça avance avec Bruges !)

MERCATO OM : Joël Ordoñez veut Marseille et repousse la Premier League . L’Olympique de Marseille pourrait bien tenir sa prochaine recrue défensive. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le jeune défenseur équatorien Joël Ordoñez (21 ans, Club Bruges) continue de pousser pour rejoindre la Provence.

Déterminé à évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et convaincu par le projet marseillais, Ordoñez a clairement affiché sa préférence : il veut signer à l’OM. Le joueur aurait même rejeté les approches de plusieurs clubs de Premier League, dont Crystal Palace, pour accélérer son arrivée en Ligue 1.

L’OM insiste jusqu’au bout du mercato

Toujours selon Sacha Tavolieri, les discussions entre l’OM et Bruges avancent dans le bon sens et un accord semble se rapprocher. Le club belge, réticent à l’idée de se séparer d’un de ses jeunes talents après sa qualification pour la Ligue des champions, réclame toutefois une somme importante — estimée autour de 40 millions d’euros par plusieurs médias, dont La Provence hier soir.

Pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, la signature d’un défenseur central reste une priorité après les faiblesses défensives de la saison passée. Les dirigeants marseillais ainsi veulent offrir à De Zerbi une charnière plus solide et plus compétitive avec ce jeune talent courtisé par les plus grands clubs européens.

Le dossier pourrait se débloquer dans les toutes dernières heures du marché des transferts. Et une chose est certaine : Joël Ordoñez ne jure déjà que par l’OM.

