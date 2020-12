Mercato OM : La belle prestation de Thauvin n’est pas passée inaperçue…

Face à l’AS Monaco, Florian Thauvin a livré une prestation XXL en marquant le premier but et délivrant une passe décisive. En fin de contrat en juin prochain, il a toujours la possibilité de rejoindre un club libre… Milan et le FC Séville sont toujours sur le coup.

Ce samedi face à l’AS Monaco, Florian Thauvin a été décisif sur les deux buts. D’abord buteur sur une passe de Dario Benedetto, l’international français lui a délivré un caviar pour aggraver le score. Avec l’OM, Thauvin est impliqué sur 11 buts. En France, seul Mbappé est aussi efficace en Ligue 1 en étant impliqué sur 14 buts depuis le début de la saison.

Des statistiques qui ne sont pas passées inaperçues, et notamment en Italie où l’AC Milan suit toujours sa situation selon Calciomercato.it. Une offre du FC Séville serait également sur la table et l’OM continue de faire de la prolongation de Thauvin une priorité. Récemment, Paolo Maldini a affirmé qu’il appréciait beaucoup le profil du numéro 26 de l’OM.

Thauvin est un joueur de haut niveau que l’on suiT – paolo maldini

« Thauvin sera en fin de contrat en juin, donc c’est une opération intéressante du point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que le bonne formule pour notre équipe est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. C’est évidemment un profil que l’on suit. » Paolo Maldini – Source : Téléfoot (27/11/2020)