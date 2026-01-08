Mercato OM : La déclaration forte de Timothy Weah !

Présenté comme l’une des belles satisfactions de la saison olympienne, Timothy Weah s’est livré sans détour dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré. Entre héritage familial lourd à porter et attachement grandissant à l’OM, l’attaquant marseillais affirme ses ambitions avec lucidité et détermination.

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette d’un joueur polyvalent, Timothy Weah s’est rapidement imposé comme un élément fiable du groupe dirigé par Roberto De Zerbi. Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, l’international américain évoque surtout ce qui fait la singularité de son quotidien à Marseille : la pression permanente du Vélodrome. « Je me mets dans ma bulle… mais c’est un kiff. Jouer dans un stade plein à chaque match, c’est spécial. En France, tout le monde est contre l’OM. On est attendus partout et j’aime ce côté “seuls contre tous” », explique-t-il. Un discours en phase avec l’ADN marseillais, fait d’exigence et de ferveur populaire.

Une reconnaissance assumée en interne

Les récentes déclarations de Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, n’ont fait que renforcer ce sentiment d’intégration. L’ancien international marocain a publiquement salué l’apport de Timothy Weah, le citant parmi les bonnes trouvailles du mercato. Une reconnaissance que le joueur accueille avec simplicité. « C’est une belle reconnaissance. Tu sens vraiment l’amour du club, de la direction et du coach. Marseille, c’est chez moi. Si je peux rester ici pour la vie, pourquoi pas ! », confie-t-il, dans un sourire. Sans projection irréaliste, mais avec une volonté claire de s’inscrire dans la durée.

Si je peux rester ici pour la vie, pourquoi pas !

Porter le nom Weah n’est jamais anodin dans le monde du football. Fils de George Weah, Ballon d’Or 1995, Timothy Weah connaît les attentes qui accompagnent ce patronyme. « Quand tu as “Weah” derrière le maillot, tu dois en faire plus que les autres. Si tu donnes un peu moins, on dira que tu ne mérites pas. J’ai toujours voulu être à 100 % », assume-t-il.

La relation avec son père reste toutefois dénuée de pression excessive. « Il ne regarde pas tous mes matchs. Il me laisse tranquille. C’est plus ma mère qui joue le rôle de coach », précise l’attaquant olympien. Les échanges restent inspirants, notamment lorsque le passé glorieux refait surface. « Quand il me parle de ses buts, comme celui avec le Milan où il dribble tout le terrain, tu rêves. C’est une motivation énorme. »

Lucide sur l’histoire récente de l’OM, Timothy Weah affiche enfin une ambition sans détour : « Ça passe par gagner des titres ici. Ça fait longtemps que l’OM n’a rien gagné. J’ai envie de rentrer dans l’histoire du club. » Un objectif clair, assumé, à la hauteur des attentes du Vélodrome.