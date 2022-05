Mercato OM: La destination de Kamara connue !

Alors qu’il a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille plus tôt dans la matinée au micro de Téléfoot, la prochaine destination de Boubacar Kamara est désormais connue. En effet, le minot devrait signer un contrat de 5 ans en faveur d’Aston Villa.

Boubacar Kamara ne sera plus olympien la saison prochaine. Le joueur formé à l’Olympique de Marseille a annoncé ce matin dans Téléfoot qu’il ne souhaitait pas prolonger son aventure dans son club formateur pour acquérir de l’expérience dans un autre championnat. Nouvel international français, Kamara a tout fait pour qualifier l’OM en Ligue des Champions.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, de nombreux clubs se sont intéressés au profil de Bouba Kamara et notamment l’Atlético de Madrid. Un accord était même stipulé dans les différents médias français ou espagnol. Un départ vers le club de Diego Simeone serait une belle avancée dans la carrière du jeune marseillais. Cependant, Kamara ne rejoindra finalement pas l’Espagne, selon les dernières informations de Fabrizio Romano.

Kamara finalement vers Aston Villa ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, Boubacar Kamara devrait finalement rallier l’Angleterre et plus précisément Aston Villa. Lors de la rencontre face au FC Nantes, Steven Gerrard s’était rendu au Stade Vélodrome pour analyser le jeu du désormais ancien milieu de terrain marseillais. Kamara devrait donc parapher un contrat de 5 ans d’ici peu, juste après avoir passé sa visite médicale. Ce choix peut être décevant pour certains supporters au vu des capacités que Kamara a pu démontrer durant ces quatre dernières années sous le maillot olympien.

Le départ de Bouba Kamara ne faisait plus de doute et le Marseillais a confirmé son départ à demi-mots hier soir sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte Instagram, le minot a posté une photo avec sa femme et son enfant avec « Merci pour tout » en légende de sa publication. Le milieu de terrain français va donc rejoindre Aston Villa pour les 5 prochaines saisons.