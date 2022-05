OM: Guendouzi salue l’immense travail de Sampaoli !

Auteur d’une saison exceptionnelle pour sa première année à Marseille, Mattéo Guendouzi a mis tout le monde d’accord. Selon lui, si Marseille fini à la deuxième place de cette Ligue 1, c’est en très grande partie grâce à Sampaoli et au travail de ses adjoints.

Homme fort du onze de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a réalisé une saison époustouflante pour sa première année sous le maillot olympien. A son arrivée, certains doutaient de son caractère mais c’est bien grâce à cela que la fusion entre le numéro 6 marseillais et les supporters est si forte. L’international français a une hargne en lui, une grinta, un besoin de mouiller le maillot qui lui a valu d’être le chouchou du Vélodrome tout au long de la saison.

“Si on termine à cette place, c’est notamment grâce à lui […] Il a fait un travail extraordinaire, il faut le féliciter lui et ses adjoints car ils ont beaucoup bossé. On a tellement progressé, tous les joueurs. Certains sont devenus des internationaux chez les A, que ce soit avec l’équipe de France ou avec d’autres sélections. […] C’est une magnifique équipe, très jeune, il ne faut pas l’oublier. L’année prochaine, on sera encore meilleurs.” Mattéo Guendouzi – Zone Mixte (21/05/2022)

Guendouzi a pris une grande dimension dans le jeu — Sampaoli

A quelques heures de cette rencontre face à Reims, pour la 34e journée de championnat, Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse, comme à l’accoutumée. Le tacticien argentin en a profité pour dire tout le bien qu’il pense de son numéro 6.

« Guendouzi a cet ADN, c’est un joueur très compétitif qui veut toujours gagner, mais il a surtout pris une grande dimension dans le jeu. Ça nous permet d’avoir une très bonne évolution sur le terrain, de par sa position notamment. C’est lui qui nous donne ce rythme, qui nous permet d’être plus précis et efficace. C’est un joueur qui n’a, je pense, pas de limite, qui va continuer de grandir avec nous et découvrir d’autres qualités. C’est un joueur clé pour nous, de par son énergie et de par ses qualités footballistiques » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (22/04/2022)