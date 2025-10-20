Mercato OM : la mise à l’écart de Maupay ne devrait pas évoluer

Rien ne bouge pour Neal Maupay à l’Olympique de Marseille. Arrivé avec l’ambition de briller en Ligue des champions, l’attaquant vit aujourd’hui une situation délicate, presque irréversible. Selon L’Équipe, sa mise à l’écart ne devrait pas évoluer dans les prochaines semaines.

Durant les derniers jours du mercato, les dirigeants marseillais ont tout tenté pour lui trouver une porte de sortie. Des contacts ont été établis avec plusieurs clubs étrangers — en Grèce, en Espagne, en Italie ou encore en Belgique — avec même une piste explorée du côté de Sassuolo grâce au réseau de Roberto De Zerbi. Mais Maupay n’a jamais voulu quitter l’OM, convaincu de pouvoir s’imposer et goûter à la C1.

Un refus de départ qui lui coûte cher

Ce choix a fini par se retourner contre lui. Non inscrit sur la liste européenne, il a été écarté du groupe pro début septembre. Depuis, il se contente des échauffements avant de s’entraîner seul, à l’écart des matchs et des réunions collectives.

Même la blessure d’Amine Gouiri ne devrait pas changer la donne. À moins d’un nouveau coup du sort, Neal Maupay restera en marge du projet marseillais. Un scénario amer pour un joueur qui rêvait de lumière et se retrouve aujourd’hui dans l’ombre du Vélodrome.

