Mercato OM : La mise au point de Rúben Amorim concernant Kobbie Mainoo !

L’Olympique de Marseille suit avec attention la situation de Kobbie Mainoo, jeune milieu de terrain de Manchester United. Alors que le joueur de 19 ans a exprimé son envie d’obtenir plus de temps de jeu avant la Coupe du monde 2026, son entraîneur, Rúben Amorim, a tenu à clarifier sa position en conférence de presse.

« Je veux que Kobbie reste. Il doit se battre pour sa place, et nous avons besoin de Kobbie. Donc ça ne changera pas. » a déclaré le coach portugais. Ce message ferme confirme la volonté de Manchester United de conserver son talent formé au club, malgré l’intérêt de plusieurs équipes européennes, dont le RB Leipzig et surtout l’OM.

Amorim ne veut pas entendre parler d’un départ de Mainoo !

Mainoo, qui espère convaincre Thomas Tuchel et intégrer la sélection anglaise pour le prochain Mondial, considère qu’un prêt pourrait relancer sa carrière. Son entourage estime également qu’une expérience régulière à l’étranger serait bénéfique. Mais la décision d’Amorim réduit fortement les chances d’un départ à court terme.

Côté marseillais, Roberto De Zerbi apprécierait particulièrement le profil du joueur, capable d’apporter de la créativité et de la projection dans l’entrejeu, surtout après le départ d’Adrien Rabiot cet été. La piste semblait sérieuse pour renforcer l’OM en Ligue des champions, mais les propos de l’entraîneur de United compliquent ce scénario.

Pour l’heure, le club mancunien envisage plutôt de prolonger Mainoo, en lui offrant de nouvelles garanties à moyen terme. La direction souhaite voir le joueur s’imposer progressivement en Premier League, plutôt que de le prêter.