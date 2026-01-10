Mercato OM : la Roma accélère pour Robinio Vaz !

Le dossier Robinio Vaz s’anime sérieusement en ce mois de janvier. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, la Roma et l’Olympique de Marseille sont désormais entrées dans le vif des négociations pour l’avenir de l’attaquant français. Les échanges se sont intensifiés ces dernières heures, signe d’une volonté claire d’avancer rapidement.

D’après Di Marzio, de nouveaux contacts ont eu lieu ce jeudi, et les deux clubs doivent à nouveau se reparler ce vendredi 10 janvier, avec l’objectif de rapprocher les positions. La Roma souhaite clairement accélérer le dossier afin de ne pas se laisser dépasser par la concurrence.

Robinio Vaz en quête de temps de jeu

Âgé de 20 ans, Robinio Vaz aspire à un rôle plus important que celui qu’il occupe actuellement à l’OM. Depuis le début de la saison, l’attaquant n’a disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues, un temps de jeu jugé insuffisant par son entourage. Cette situation alimente son ouverture à un départ dès ce mercato hivernal.

L’intérêt de la Roma s’inscrit dans ce contexte. Le club italien voit en Vaz un profil capable d’apporter de la profondeur offensive, tout en s’inscrivant dans un projet de progression à moyen terme.

Une concurrence européenne bien présente

Toujours selon Gianluca Di Marzio, la Roma n’est pas seule sur le dossier. Plusieurs clubs allemands et des formations de Premier League suivent également de près la situation du joueur marseillais. Cette concurrence pousse les dirigeants romains à resserrer les délais et à se rapprocher des exigences financières de l’OM.

Du côté marseillais, aucune décision définitive n’a encore été actée. Mais l’intérêt concret de la Roma et l’intensification des discussions confirment que le dossier Robinio Vaz est désormais chaud.

Un dossier à suivre de très près

À ce stade, l’issue des négociations dépendra de la capacité de la Roma à satisfaire les attentes de l’Olympique de Marseille, dans un mercato où l’OM reste attentif à ses équilibres sportifs et économiques. Les prochaines heures pourraient s’avérer décisives pour l’avenir de Robinio Vaz.

