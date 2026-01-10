PSG-OM : le message fort d’Aubameyang après la désillusion

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 tab), Pierre-Emerick Aubameyang a pris la parole sur ses réseaux sociaux. L’attaquant marseillais a publié un message long et chargé d’émotion sur son compte Instagram, accompagné d’une photo célébrant un moment de joie partagé avec ses coéquipiers.

Dans cette déclaration, Aubameyang met en parallèle l’intensité de la joie visible sur l’image et la profondeur de la déception ressentie après l’issue cruelle du match. Il évoque explicitement « la défaite », « le mauvais choix final » et ce qui en a découlé, soulignant la difficulté d’enchaîner les revers sur la durée. L’international gabonais parle de semaines et de mois compliqués, marqués par des « échecs après échecs ».

Le Message d’Aubameyang :

« Si vous comprenez le niveau de joie de cette photo,

comprenez alors le niveau de déception de la défaite, du mauvais choix final et de tout ce qui s’en suis

Ça fait mal d’encaisser depuis plusieurs semaines, mois, échec après échec,

mais j’ai la foi c’est ce qui a fait ma force toute ma vie ne l’oubliez pas !

J’ai pas dit mon dernier mot

et pour cette équipe je donnerais tout jusqu’au bout ! »

Malgré cette désillusion, le joueur de l’OM insiste sur un élément central de son discours : la foi. « C’est ce qui a fait ma force toute ma vie », écrit-il, affirmant ne pas avoir dit son « dernier mot ». Un message clair de résilience et d’engagement, conclu par une promesse forte envers le collectif marseillais : « pour cette équipe je donnerais tout jusqu’au bout ».

Cette sortie intervient dans un contexte particulier pour l’OM, battu aux tirs au but après avoir mené en fin de rencontre face au PSG au Koweït. Elle fait écho aux réactions de frustration mais aussi de fierté exprimées par plusieurs acteurs du club après ce Trophée des champions.

Par cette publication, Pierre-Emerick Aubameyang affiche publiquement son état d’esprit et sa détermination à poursuivre le combat avec l’Olympique de Marseille, malgré la déception d’un titre manqué de peu.

