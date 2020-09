Mercato OM : L’agent de Thauvin aujourd’hui en Italie pour négocier un transfert ?

Florian Thauvin ne dispose plus que d’un an de contrat et n’exclut pas de partir libre en juin prochain. Cependant, l’ailier champion du monde pourrait recevoir des offres, son agent serait même en Italie pour négocier avec le Milan AC.

En effet, le Milan AC veut renforcer son secteur offensif et aimerait s’offrir Florian Thauvin. Paolo Maldini s’active surtout après la blessure d’Ante Rebic. Selon le média Milan News 24, Jean-Pierre Bernès , l’agent de Florian Thauvin aurait un rendez-vous ce mercredi avec le Milan. Le prix évoqué est de 15M€. Le joueur a pourtant répété qu’il jouerait cette saison de Ligue des Champions à Marseille, les derniers jours du mercato vont être agités…

Thauvin Milan, l’agente oggi a Casa Milan: gli aggiornamenti https://t.co/vy8o4KbsvK — Milan News 24 (@Milannews24_com) September 30, 2020

« (Où en est la prolongation ?) Pour l’instant, nulle part. Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer. Très honnêtement, oui, ça m’étonne qu’on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m’étonne, c’est parce que je l’ai déjà dit à mon président. J’estime que c’est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu’un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd’hui. (Un départ libre envisagé ?) Bien évidemment. Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. Je n’ai pas de proposition de contrat de l’OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu’au mois de juin, je suis sans club. »

